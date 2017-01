PS-Madeira escreve ao Presidente a denunciar crise política na Madeira

A recente remodelação feita no governo regional da Madeira é, para o PS local, um sinal claro de uma “crise política” no arquipélago, que tem um único responsável: Miguel Albuquerque. As preocupações socialistas têm subido de tom nas últimas semanas, e já chegaram ao Palácio de Belém, através de uma carta enviada esta semana por Carlos Pereira, em que pede ao Presidente da República “atenção redobrada” à situação na região autónoma. Em causa, segundo o presidente dos socialistas madeirenses está a instabilidade na saúde e a situação económica e social no arquipélago, de que é reflexo a elevada taxa de desemprego (13,2%).

Antes, na semana passada, o líder do PS-Madeira já tinha reunido o conselho consultivo do partido para analisar as saídas e entradas no executivo social-democrata de Albuquerque, chegando a uma conclusão: “uma trapalhada, que tem apenas comparação com o que aconteceu no tempo de Santana Lopes”.

Dois dias depois, agora em comunicado, Carlos Pereira voltou a insistir nas mesmas críticas, lembrando que em 20 meses de governação de Albuquerque a região conheceu três secretários regionais da Saúde e dois presidentes do Instituto de Desenvolvimento da Madeira, organismos que gere os fundos comunitários na região.

“O PS-Madeira não pode deixar de observar com grande preocupação que o PSD-Madeira, partido que suporta o governo, tem mostrado ser incapaz de segurar este governo, de dar-lhe consistência e mostrar unanimidade em torno do apoio às opções de política e de estratégia para a Madeira”, refere o líder socialista, que assina a carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa.

Na narrativa de Carlos Pereira, o governo madeirense está “ligado às máquinas” e Albuquerque só não efectou uma remodelação mais profunda, porque está refém de uma maioria parlamentar por um único deputado. “O presidente do governo revela amadorismo em excesso, falta de profissionalismo e sentido de responsabilidade.”

Também em comunicado, o secretário-geral do PSD madeirense, Rui Abreu, devolveu as críticas apontando as fragilidades de um partido que “é a quarta força política” no parlamento regional e colocando em causa a liderança de Carlos Pereira. “Nunca reuniu consensos nem dentro nem fora do partido”, contrapõe o PSD, aludindo ainda ao facto do líder socialista ser deputado em São Bento. “Compreende-se a necessidade da busca de protagonismo por parte de um deputado que passa a semana fora da Madeira.”, ironiza Rui Abreu.

