Eleições na Alemanha marcadas para 24 de Setembro

As eleições federais na Alemanha estão marcadas para o dia 24 de Setembro. Angela Merkel vai tentar ganhar aquele que é o seu quarto mandato à frente do governo alemão. A data foi apontada pelo gabinete da chanceler, mas ainda terá de ser aprovada formalmente pelo Presidente Joachim Guack.

Angela Merkel vai disputar o lugar de chanceler com Sigmar Gabriel, presidente dos sociais-democratas alemães (SPD), que decidiu entrar na corrida recentemente, uma vez que Martin Schulz já tinha desistido do lugar.

Existe a possibilidade de o SPD ganhar votos suficientes para formar uma coligação à esquerda, com os Verdes e possivelmente com o partido Die Linke, mas, informa a Reuters, os analistas apontam como mais provável a possibilidade de Merkel ganhar o seu quarto mandato e ter o SPD como parceiro minoritário.

Uma sondagem do instituto INSA, publicada no Bild desta terça-feira, mostrou que os conservadores liderados por Merkel (CDU) conquistavam 32% das intenções de voto, e o SPD uns estáveis 21%. A combinação dos resultados do SPD com os dos Verdes e do Die Linke é de 41%, comparado com os 53% de outra possível coligação “direita-esquerda”. As sondagens também mostram que o partido populista anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD) conquista 15% das intenções de voto.

