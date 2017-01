Petição pela defesa da Força Aérea a combater fogos florestais vai a Plenário

Uma petição que defende que a Força Aérea Portuguesa volte a combater os incêndios nas florestas portuguesas vai ser apreciada no plenário da Assembleia da República, depois desta terça-feira ter sido aprovada, por unanimidade, em comissão parlamentar.

PUB

Segundo avançou à Lusa o presidente da Comissão de Agricultura e Mar, Joaquim Barreto, a petição relacionada com os meios aéreos militares e o combate aos fogos florestais "foi remetida aos grupos parlamentares para eventual apresentação legislativa e apreciação em plenário".

A petição em questão, que conta com mais de 32 mil assinaturas, foi criada há quatro anos por Jorge Pereira, e no texto é pedido a reatribuição à Força Aérea, das competências e dos meios, para o combate aos incêndios florestais, conforme acontecia nos anos 1990.

PUB

"Não é nada do outro mundo, pois as Forças Aéreas de Espanha, Grécia, Croácia e até mesmo de Marrocos estão envolvidas directamente no combate aos incêndios há décadas também com os famosos Canadair/Bombardier CL-215, CL-215T e CL-415 que os Governos Portugueses desde 1974 nunca ousaram comprar para a nossa FAP", pode ler-se no texto da petição.

PUB