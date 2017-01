Os 12 trabalhos de Theresa May

1. Garantir previsibilidade para as empresas e para o sector público sempre que possível, enquanto decorrem as negociações;

2. Retomar o controlo sobre o direito britânico, acabando com a jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia;

3. Fortalecer a união entre as quatro nações do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte);

4. Manter uma área comum de circulação entre a Irlanda e o Reino Unido;

5. Controlar a imigração para o Reino Unido da Europa;

6. Garantir os direitos dos cidadãos da UE que já vivem no Reino Unido e dos cidadãos britânicos que vivem na UE o mais rapidamente possível;

7. Assegurar que os direitos dos trabalhadores são totalmente protegidos e mantidos;

8. Obter um acordo de comércio livre com a UE novo, arrojado, abrangente e ambicioso, com o acesso mais extenso possível ao mercado único, sem lhe pertencer. Obter um acordo aduaneiro com a UE para assegurar o comércio trans-fronteiriço com a Europa "sem atritos quanto possível";

9. Obter acordos de comércio livre com o resto do mundo;

10. Continuar a ser um destino de topo para a ciência, investigação e inovação;

11. Alcançar modalidades práticas com a UE para a cooperação na segurança, terrorismo, relações internacionais, política externa e de defesa;

12. Uma abordagem faseada para a implementação de um "Brexit" ordeiro e suave.

