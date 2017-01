Reforço das tropas da NATO na Polónia é "resposta proporcionada" à ameaça russa

Três mil tropas e centenas de veículos militares desfilaram este sábado na cidade polaca de Wroclaw, numa manifestação de força que marcou a cerimónia oficial da chegada de um novo contingente americano à fronteira Leste da NATO - uma decisão do Presidente Barack Obama para mostrar que a Aliança está atenta a uma possível agressão por parte da Rússia.

PUB

Trata-se da maior reforço militar na Europa em décadas e surge a dias da tomada de posse de Donald Trump, que tem dado sinais ambíguos sobre o seu compromisso com a Aliança Atlântica e sobre a importância estratégica desta.

Fontes oficiais citadas pela Euronews disseram que esta movimentação de tropas e equipamento vai reforçar as capacidades de dissuasão na região e dar aos EUA mais meios de resposta, caso surja uma crise.

PUB

A NATO fez saber que a Rússia também tem realizado movimentações de tropas, no seu lado da fronteira com os países da NATO, tendo recentemente deslocado para a região mísseis com capacidade de transportar ogivas nucleares. Numa entrevista à estação de televisão ABC, a vice-secretária-geral da NATO, a americana Rose Gottemoeller, disse que se tratava de uma resposta "proporcionada e adequada" à ameaça.

Este contingente não vai permanecer apenas na Polónia. Deverá ser espalhado por vários países, entre eles a Bulgária e a Estónia, sendo que em Wroclaw, onde existe uma base militar estratégica da NATO, funcionará o comando desta operação. Foi aqui que decorreu a cerimónia a que assistiram algumas centenas de polacos que, debaixo de neve, aplaudiram as tropas americanas.

Este reforço da defesa junto à fronteira ocidental da Rússia faz parte da Operation Atlantic Resolve (Operação Determinação Atlântica), lançada depois de a Rússia ter anexado a Crimeia - o que logo fez crescer nos países bálticos o medo de Moscovo poder fazer algo semelhante nesta região.

No ano passado, a Lituânia, a Letónia e a Estónia decidiram triplicar o gasto anual em defesa até 2018 (para 465 milhões de euros) devido ao medo de uma agressão russa, dizia o relatório de Outubro do ano passado da IHS Markit , uma empresa britânica de consultadoria em áreas estratégicas como a defesa e a segurança. Até 2020, segundo o documento, os orçamentos combinados em defesa dos três Estados bálticos chegará aos 1400 milhões de euros, mais do dobro do que era gasto quando entraram na NATO, em 2004.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Nos últimos dois anos e meio, temos visto muitas políticas de confronto por parte da Rússia concretizarem-se em acções miltares e não vemos sinais de que essa atitude vá acabar em breve", disse, em Outubro, o principal analista da empresa, Alex Kokcharov, à Reuters.

Esta concentração de tropas e armamento na Polónia levou o Kremlin (a sede do Governo russo) a considerar que a operação representa uma ameaça à segurança da Rússia. Numa conferência de imprensa, no final da semana passada, o porta-voz do Governo russo, Dmitri Peskov, disse que Moscovo olha para esta operação - assim como as manobras militares que se vão realizar nos Estados bálticos -como um acto agressivo junto da sua fronteira.

PUB