Acções do BCP sobem 6% com possibilidade de dividendos em 2018

Depois de três sessões de forte queda, que atiraram as acções para os níveis mais baixos de sempre, o BCP iniciou a sessão desta sexta-feira com um valorização próxima de 6%, a reflectir essencialmente a possibilidade de distribuição de dividendos em 2018.

A subida, para 0,87 euros, está longe de anular as perdas recentes e acontece depois de a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovar as condições e o calendário do aumento de capital de 1,3 mil milhões de euros e de ter sido divulgada uma apresentação da operação aos investidores. Nesse documento, a administração do banco não se compromete, mas admite a distribuição de dividendos em 2018.

A administração refere que o aumento de capital vai permitir pagar integralmente a ajuda estatal, no montante de 700 milhões de euros, que se não fosse paga até ao Verão seria transformada em capital. Com este pagamento, o banco liderado por Nuno Amado destaca o "cancelamento de restrições chave relacionadas com suporte do Estado, incluindo proibição de distribuição de dividendos” e ainda “o risco de venda potencial de negócios core”.

Aos investidores, o banco destaca que o aumento de capital “pretende acelerar o regresso à normalização da actividade do banco, incluindo o potencial regresso ao pagamento de dividendos, em vez da abordagem faseada seguida até à data". E vai mais longe, ao apontar como "objectivo” a distribuição de pelo menos 40% dos resultados em 2018.

Calendário da operação

O aumento de capital será realizado pela emissão de 14,1 mil milhões de acções, vendidas a 9,4 cêntimos. O prospecto da operação, aprovado esta quinta-feira pela CMVM, estabelece que valor das actuais acções vai ajustar ao aumento de capital na próxima terça-feira (17 de Janeiro) para aproximadamente 14 euros (tendo em conta o valores actual das acções). Desta operação resulta o destaque dos direitos de participação no aumento de capital, que poderão ser negociados de forma autónoma em bolsa, entre 19 e 30 de Janeiro.

Cada direito permite subscrever 15 novos títulos. O valor teórico actual ronda os 73 euros.

O período de subscrição das novas acções decorre entre 19 de Janeiro e 2 de Fevereiro e as ordens de subscrição poderão ser revogadas apenas até ao dia 30 de Janeiro.

De acordo com o prospecto de oferta pública, o apuramento e divulgação dos resultados da oferta deverá ocorrer a 3 de Fevereiro de 2017 e a admissão à negociação das acções a 9 de Fevereiro.

