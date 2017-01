"Superbactéria" resistiu a 26 antibióticos e matou mulher nos EUA

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano traz a público a história de uma mulher que ocorreu no Verão passado. A americana foi infectada com uma “superbactéria” que resistiu a 26 antibióticos, acabando por perder a vida em Setembro.

Esta mulher, na casa dos 70 anos, residente no Nevada, nos EUA, viajou para a Índia em férias tendo regressado no início de Agosto. Poucos dias mais tarde, dia 18, foi internada com o diagnóstico de síndrome de resposta inflamatória sistémica, uma inflamação que atinge o organismo como um todo e que surge em resposta a diferentes tipos de agressores.

Mais tarde, os exames realizados revelaram que a mulher tinha sido infectada por uma bactéria de nome Klebsiella pneumoniae, tendo sido de imediato colocada em isolamento. Esta bactéria resistiu a 26 antibióticos diferentes. O que é o mesmo do que dizer a todos os antibióticos disponíveis nos EUA. Acabou por morrer em Setembro depois de desenvolver um choque séptico.

O porta-voz do condado de Washoe, Phil Ulibarri, veio a público afirmar que este foi “um caso isolado” e que não existem motivas para preocupações para a população local.

Sem estar confirmada ainda a origem da infecção, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças refere que a vítima foi intervencionada várias vezes nos últimos dois anos na Índia devido a uma fractura no fémur.

