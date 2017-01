Costa defende que último leilão da dívida teve resultados razoáveis

O primeiro-ministro, António Costa, voltou esta quinta-feira a desdramatizar a evolução da dívida portuguesa nos mercados internacionais, nomeadamente no prazo a dez anos, e defendeu que o último leilão de quarta-feira teve condições "razoáveis". Confrontado com o facto de os juros da dívida portuguesa estarem a atingir os valores mais elevados dos últimos três anos, o primeiro-ministro invocou a conclusão retirada por um conjunto de analistas, segundo a qual o leilão de quarta-feira, face à conjuntura existente, "teve condições razoáveis".

"O impacto que o leilão teve imediatamente nas taxas de juro foi o da sua redução. Penso que, conforme forem conhecidos os dados fundamentais da nossa economia e das nossas finanças, a evolução continuará positiva", sustentou.

António Costa falava aos jornalistas após visitar a Sé Catedral e a Basílica de Bom Jesus da Velha Goa, na Índia, ocasião em que, porém, se recusou a comentar as posições de políticos e economistas que têm defendido a nacionalização do Novo Banco. Quando interrogado sobre esta questão, António Costa deu a seguinte resposta: "Esse tema não foi abordado aqui em conversa com o senhor arcebispo de Goa", Dom Filipe Neri.

