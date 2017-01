Kremlin nega ter dados comprometedores sobre Trump ou Clinton

Um “total disparate”. Foi assim que o Kremlin qualificou o relatório dos serviços secretos norte-americanos que levanta a suspeita de Moscovo ter dados comprometedores sobre o Presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Horas depois de a imprensa norte-americana ter revelado que Trump e o Presidente Obama foram informados da existência de um relatório que levanta a possibilidadade de os russos terem informações comprometedoras sobre o Presidente eleito, o Kremlin vem desmentir essa informação.

O porta-voz Dmitry Peskov afirmou aos jornalistas, numa conferência de imprensa, que o relatório é falso e que foi pensado para arruinar as futuras relações entre os Estados Unidos e a Rússia.

Donald Trump também já tinha reagido no Twitter, considerando que se trata de "notícias falsas" e de uma "total caça às bruxas política".

Além do relatório que acusa a Rússia de ingerência nas eleições americanas de Novembro passado, sabe-se agora que dos documentos fazia parte um anexo que incluíam relatos não confirmados de que a Rússia possui também informações pessoais e financeiras comprometedoras em relação a Trump.

Citando fontes com acesso ao referido relatório – e que pediram o anonimato –, a comunicação social norte-americana noticia que estas últimas alegações têm como base memorandos compilados por um antigo operacional de informação britânico, que cooperava com as agências norte-americanas. O FBI está a tentar confirmar e a apurar a sua credibilidade.

Depois das primeiras notícias sobre o caso - em que não eram referidos exactamente quais os supostos dados comprometedores sobre Trump -, o site Buzzfeed publicou o relatório na íntegra, o que gerou uma enorme discussão nos media nos EUA.

