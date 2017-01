Autor do relatório sobre Trump está "aterrorizado" depois de ser revelada a sua identidade

O relatório que alega que Moscovo está na posse de informação comprometedora sobre o Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, foi escrito por um antigo espião do MI6 britânico, agência de informação que actua em território estrangeiro, e que agora é director de uma empresa privada de segurança e investigação, noticia esta quarta-feira o Wall Street Journal (WSJ).

Christpoher Steele foi o autor do referido dossier e é, actualmente, director da Orbis Business intelligence, diz o WSJ citando fontes não identificadas. O Telegraph acrescenta que Steele fugiu de casa, depois da divulgação, esta quarta-feira, do referido relatório, por estar “aterrorizado" com os riscos para a sua segurança.

Os documentos foram apresentados a Barack Obama e Trump na semana passada pelas agências de informação norte-americanas e incluem comportamentos e informações, nomeadamente possíveis vídeos de actos sexuais entre o Presidente eleito e prostitutas num hotel em Moscovo. Documentos que, a serem autênticos, podem servir de chantagem por parte do Kremlin.

Steele, de 52 anos, lidera a empresa juntamente com Christopher Burrows de 58 anos de idade. O WSJ conseguiu contactar Burrows mas este não “confirma nem desmente” a autoria do documento por parte do seu sócio. O mesmo jornal cita um vizinho de Burrows que diz que este informou que estaria ausente nos próximos dias.

No site da Orbis Business Intelligence explica-se que a empresa foi fundada em 2009 por parte de antigos “oficiais de inteligência profissionais britânicos” e presta serviços de assessoria e conduz “investigações complexas, muitas vezes para lá da fronteira”.

O Telegraph cita igualmente fontes próximas do alegado autor do documento referindo que Steele, por seu lado, assim que viu o seu nome nos jornais, deixou a sua casa, no condado do Surrey, deixando o gato a uns vizinhos e informando que estaria fora durante “alguns dias”. O mesmo jornal diz que o antigo espião receia uma retaliação do Kremlin. Steele realizou trabalhos de espionagem durante 20 anos em Moscovo para o MI6.

Durante meses, Steele terá contactado jornalistas dando conta que possuía informações “explosivas” sobre os negócios de Trump com Moscovo e sobre as actividades altamente comprometedoras ocorridas durante as visitas do futuro Presidente norte-americano à antiga União Soviética, e que estariam na posse do Governo de Vladimir Putin.

Além disso, o antigo agente foi contratado por uma empresa de Washington, financiado num primeiro momento por uma ala do Partido Republicano oposicionista de Trump e, depois, pelos democratas, para que reunisse informação sobre as ligações do magnata à Rússia. Os memorandos foram entregues ao FBI, e são a base do relatório apresentado quer a Donald Trump quer ao ainda Presidente dos EUA, Barack Obama.

Confrontado pelos jornalistas sobre o relatório, Donald Trump afirmou que tudo não passa de uma mentira.

