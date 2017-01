Universidade do Algarve homenageia biólogo que estudou a galinha sultana e o priolo

Jaime Albino Ramos, o biólogo que se empenhou na preservação da galinha sultana (caimão), quando a espécie se encontrava em vias de extinção, vai ser homenageado nesta quarta-feira na Universidade do Algarve (Ualg). O académico, com vários projectos na área da biologia marinha e da ecologia, recebe o Prémio Carreira Alumni, destinado a distinguir personalidades que tiveram impacto no desenvolvimento da sociedade.

Jaime Albino Ramos, com vários trabalhos sobre a ria Formosa, é professor da Universidade de Coimbra, tendo publicado cerca de 150 artigos científicos. Graduou-se na Ualg em 1989, é mestre pela University of Durham, Reino Unido, em 1990, e doutorado pelo Universidade de Oxford em 1994. Do conjunto dos trabalhos que desenvolveu um pouco por todo o mundo, destaca-se ainda o estudo sobre a preservação da floresta Laurissilva no nordeste da ilha de São Miguel e a defesa do priolo. Em sua homenagem, a ave foi baptizada pela Sociedade Portuguesa das Aves (SPEA) – priolo Jaime.

Outro dos antigos estudantes da Ualg homenageado é Paulo Condado, um engenheiro informático, licenciado em 2002, que luta diariamente com a adversidade e a incompreensão social por ter uma lesão cerebral. O júri justifica a menção honrosa com o facto de ter utilizado “a inteligência e o carácter muito forte” para superar dificuldades quotidianas. Com uma longa lista de publicações e projectos, desenvolveu um revolucionário sistema informático, o Easy Voice, que permite que pessoas com deficiência na fala possam efectuar chamadas telefónicas utilizando a voz artificial gerada por um computador. Paulo Condado doutorou-se na Universidade do Algarve em 2009.

