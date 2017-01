Alemanha aprova lei que obriga empresas a divulgar salários de homens e mulheres

O governo alemão aprovou nesta quarta-feira uma proposta de lei que vai obrigar as empresas a serem mais transparentes em relação aos salários que pagam aos homens e às mulheres e que dá instrumentos às mulheres para fazerem valer os seus direitos em tribunal, caso existam diferenças que não se justifiquem.

As companhias com mais de 200 empregados terão de divulgar os critérios na fixação dos salários, enquanto as que têm mais de 500 trabalhadores serão obrigadas a divulgar relatórios periódicos relativamente ao cumprimento das regras. A lei dá instrumentos às mulheres para poderem processar as empresas no caso de haver diferenças que não se justifiquem.

