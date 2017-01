Morreu Zygmunt Bauman, o homem líquido

O sociólogo e filósofo polaco Zygmunt Bauman morreu esta segunda-feira, aos 91 anos, em Leeds, cidade onde estava radicado desde há vários anos. A notícia foi avançada pelo diário polaco Gazetta Wyborzca.

Bauman foi o inventor da teoria da modernidade líquida, desenvolvida no livro homónimo – Modernidade Líquida, de 2000 –, com a qual faz a análise do mundo contemporâneo como algo em permanente movimento, em mudança constante, onde tudo é instável, fragmentado, disperso.

Zygmunt Bauman nasceu na cidade polaca de Poznan em 1925, numa família judia, que teve de fugir do país, e do nazismo, no início da Segunda Guerra Mundial. Combateu nas fileiras do Exército Soviético e, no fim da guerra, regressou ao país natal, onde se tornou professor na Universidade de Varsóvia. Voltaria a ter de sair da Polónia, em 1968, por razões políticas, quando se viu privado do lugar de docente na universidade e ao mesmo tempo expulso do Partido Comunista.

Emigrou para Israel, e radicou-se depois no Reino Unido, onde em 1971 adquiriu a nacionalidade britânica. Tornou-se professor na Universidade de Leeds, a partir de onde desenvolveu também a sua obra de investigador e analista da sociedade contemporânea.

Viu reconhecida a sua produção sociológica e literária com prémios como o Amalfi (1989), Adorno (1998) e Príncipe das Astúrias – Comunicação e Humanidades (2010).

Em Portugal – país que visitou mais do que uma vez, nomeadamente em Abril de 2013, quando participou no Festival Literário da Madeira –, tem traduzidos e editados os seguintes títulos: Amor Líquido (2008), Modernidade e Ambivalência (2007), Confiança e Medo na Cidade (2006), todos com a chancela da Relógio D’Água; e também A Liberdade (Editorial Estampa, 1989). E também, em parceria com outros autores, Estado de Crise (2016, com Carlo Bordoni) e Cegueira Moral (com Leonidas Donski), ambos de 2016, e também na Relógio D’Água.

