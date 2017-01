Turquia detém cinco suspeitos do Daesh

A polícia turca deteve cinco membros do Estado Islâmico suspeitos de terem contribuído para o ataque na discoteca de Istambul que matou 39 pessoas na passagem do ano. Tinham já sido detidas pelo menos outras 14 pessoas. O atirador, que as autoridades suspeitam ser um homem que voou da Síria para a Turquia, continua em fuga.

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco afirmou que o autor dos disparos já foi identificado. “A pessoa que cometeu o atentado terrorista em Istambul foi identificada", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, à agência de notícias Anadolu, durante uma entrevista transmitida na televisão.

Entretanto, o país continuará no estado de emergência que foi decretado em Julho do ano passado, na sequência de uma tentativa de golpe de Estado. O Parlamento aprovou nesta terça-feira a extensão do estado de emergência por mais três meses, a partir de 19 de Janeiro, continuando a dar assim ao Governo a possibilidade de criar leis que não passam pelo Parlamento e de – como tem acontecido – ordenar a detenção de pessoas.

Também nesta terça-feira, o Presidente americano ligou ao homólogo turco para apresentar condolências pelo ataque em Istambul. Barack Obama abordou também na conversa com Recep Tayyip Erdogan a questão do cessar-fogo na Síria.

