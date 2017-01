Polícia turca divulga o rosto do principal suspeito do atentado em Istambul

A polícia turca divulgou imagens mais nítidas do principal suspeito do atentado em Istambul, na madrugada da passagem do ano e no qual morreram 39 pessoas. Embora não tenham revelado o nome do homem, as autoridades começaram por divulgar apenas uma imagem onde não se via claramente o seu rosto, mas nesta terça-feira revelaram um vídeo onde se vê claramente o alegado autor do ataque à discoteca Reina.

Entretanto, pelo menos 14 pessoas foram presas, avança o jornal turco Hürriyet. As autoridades "conhecem a identidade do atacante e a sua família está sob custódia policial", diz o mesmo órgão de comunicação que acrescenta que o homem terá chegado à Turquia pela Síria, estabelecendo-se na cidade de Konya, no centro do país, com a mulher e os filhos, em Novembro passado.

Na segunda-feira, o Daesh reivindicou o atentado e as autoridades anunciaram a detenção de oito suspeitos ligados ao ataque. Agora o número subiu para 14.

O vídeo agora divulgado mostra o homem na Praça Taksim, no centro de Istambul.

Istanbul gunman's selfie video is released by Turkish media. He is seen in Taksim Square pic.twitter.com/S5CEna7cU9 — Anonymous (@LatestAnonNews) January 2, 2017

O Parlamento turco vai decidir, nesta semana, a extensão do estado de emergência por mais três meses, disse o primeiro-ministro Binali Yildirim, citado pela Reuters.

