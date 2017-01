Actualização do CSI e do abono de família só chega na Primavera

Os beneficiários de pensões e de Rendimento Social de Inserção (RSI) vão receber as prestações de Janeiro já com o aumento de 0,5% decorrente da inflação, mas há outras prestações, como o Complemento Solidário para Idosos (CSI) e o abono de família, que só serão actualizados na Primavera.

PUB

A secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, reconheceu, nesta quarta-feira, que há situações em que não é possível efectuar o pagamento com as actualizações já em Janeiro.

No caso do CSI, cujo valor de referência aumenta de 5059 euros anuais para 5084,30 euros só em Março começará a ser pago de acordo com este valor, altura em que os beneficiários receberão também os retroactivos relativos aos meses de Janeiro e de Fevereiro.

PUB

A actualização de 0,5% do montante do abono de família também só se fará sentir em Março. Mas no caso da reconfiguração dos escalões etários – reforçando o apoio pago às crianças entre os 12 e os 36 meses – e da reintrodução do quarto escalão para crianças até aos 36 meses, a prestação só chegará actualizada em Abril. Num caso e no outro, está garantindo o pagamento dos retroactivos desde o início do ano.

O Governo explicou, nesta quarta-feira, as principais mudanças nas prestações da Segurnaça Social, tendo alertado que as mudanças no pagamento do subsídio de Natal aos pensionistas vai levar a uma redução mensal no valor das pensões, que só será compensado no final do ano.

PUB