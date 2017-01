Porque é que as janelas dos aviões são redondas?

Não é só aerodinâmica e também não é uma questão de estilo. Há uma razão para o formato arredondado das janelas dos aviões. É que os cantos aguçados de uma janela quadrada são naturalmente mais fracos e quebrar-se-iam mais facilmente.

PUB

As janelas quadradas ou rectangulares são comuns em automóveis e autocarros, mas raramente as vemos em aviões porque os seus cantos aguçados são naturalmente mais fracos: tratam-se de pontos de concentração de pressão que tendem a enfraquecer devido à pressão atmosférica, explica o Travel + Leisure. Os cantos são a zona mais frágil de qualquer janela, e, com as constantes diferenças de pressão, é mais que certo que irão partir-se.

As janelas redondas, por outro lado, distribuem melhor a pressão. São mais fortes e resistem melhor à deformação, sendo as mais indicadas para situações de alterações extremas de pressão, como se verifica dentro e fora de uma aeronave em movimento. Ainda que as janelas sejam feitas de acrílico temperado o que lhes confere alguma resistência, as pontas aguçadas iam comprometer a segurança de um avião.

PUB

Os primeiros aviões comerciais, dos anos 1950, utilizavam janelas quadradas. O modelo de Havilland Commet, por exemplo, desenvolvido nos finais dos anos 1940, foi o primeiro avião a jacto a prestar serviço comercial e tinha janelas quadradas. Dois exemplares deste avião quebraram-se a meio de um voo, provocando a morte de todos os que seguiam a bordo. Mais tarde veio a descobrir-se que os cantos das janelas racharam num ângulo de 90º devido às mudanças de pressão constantes durante o voo. Por essa razão, as janelas foram redesenhadas, e passaram a ter um formato oval, para diminuir a pressão e, claro, a fadiga da estrutura metálica do avião.

Algumas avionetas, por exemplo, por não terem cabines pressurizadas e voarem a baixas altitudes, podem manter o formato quadrado das janelas. O mesmo não resultaria num avião comercial porque o ar da cabine tem de ser pressurizado. Se fosse de outra maneira, todos os passageiros teriam de usar máscaras de oxigénio, tal como acontece com a tripulação de uma avioneta.

PUB