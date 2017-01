Ex-agente da CIA apela ao Tribunal dos Direitos do Homem para evitar extradição

Uma ex-agente da CIA, que está em Portugal e foi condenada em Itália pelo rapto de um líder religioso, apelou esta terça-feira ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para tentar evitar a extradição para Itália, onde cumprirá a pena de cinco anos de prisão.

Sabrina de Sousa, tem com nacionalidade norte-americana e portuguesa, faz parte de um grupo de 23 americanos (22 agentes da CIA e um oficial da Força Área) e dois italianos condenados em 2009 pelo rapto de Abu Omar, um imã egípcio que morava em Milão. Omar foi raptado em 2003 e levado para uma prisão egípcia, onde diz ter sido torturado.

O julgamento dos agentes da CIA foi feito à revelia. O mandado de detenção europeu que se seguiu à sentença referia a possibilidade de um novo julgamento e foi com base neste pressuposto que os tribunais portugueses autorizaram a extradição. No entanto, o procurador de Milão, em declarações à comunicação social, afirmou que Sabrina de Sousa não teria direito a um novo julgamento em Itália, e que seria presa quando entrasse no país.

“A garantia de extradição foi feita com base num novo julgamento. Esta é a minha última hipótese legal”, argumentou ao PÚBLICO Sabrina de Sousa, numa conversa em inglês, contando que chegou a querer voluntariar-se para ir ao tribunal em Itália, mas foi desaconselhada pelos seus advogados naquele país. A ex-agente, que tem negado o envolvimento no rapto, afirmou que a queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem servirá também para "documentar o processo".

A decisão do tribunal deverá ser tomada nos próximos dias.

