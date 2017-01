Republicanos acabam com gabinete independente de ética do Congresso

A nova maioria republicana abriu a 115.ª legislatura do Congresso dos Estados Unidos de rompante, fazendo aprovar – sem pré-aviso nem discussão preliminar – uma proposta que retira competências e diminui a capacidade de intervenção do gabinete independente de ética, o organismo responsável por investigar conflitos de interesse e queixas por conduta ilícita de eleitos.

PUB

A proposta, que foi apresentada pelo congressista republicano da Virginia, Bob Goodlatte, sem notificar o speaker Paul Ryan, transforma aquele organismo apartidário e independente num serviço dependente do comité de ética da Câmara de Representantes – que, como todos os comités, é composto por congressistas numa base proporcional aos votos.

As mudanças propostas vão desde o nome do comité – que passará a chamar-se Gabinete de Revisão de Queixas do Congresso – às regras para o seu funcionamento. A partir da aprovação das emendas, os investigadores deixarão de poder actuar com base em denúncias anónimas e serão obrigados a manter as acusações sigilosas. Além disso, deixarão de ter competência para endossar os inquéritos às autoridades competentes: para que os casos sejam reportados à polícia ou aos tribunais, será obrigatório um voto dos membros do comité da Câmara de Representantes.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Parece que a ética é a primeira baixa do novo Congresso republicano”, reagiu a líder da minoria democrata na câmara baixa, Nancy Pelosi, criticando duramente o que descreveu como manobras na sombra, na véspera da entrada em funções da nova legislatura, para “destruir” o gabinete de ética. “Os republicanos repetem que querem ‘drenar o pântano’ mas a primeira coisa que fazem é eliminar o único organismo independente de ética capaz de supervisionar as suas actividades”, frisou.

Mas não foram só os democratas que reagiram mal às emendas introduzidas pela nova bancada republicana. Na reunião do grupo conservador onde a proposta foi apresentada e aprovada, o speaker Paul Ryan e o líder da maioria republicana, Kevin McCarthy, manifestaram a sua oposição à medida, e votaram vencidos. Várias organizações de promoção da transparência e combate à corrupção também censuraram a iniciativa.

O gabinete independente de ética do Congresso foi constituído em 2008, depois de uma série de escândalos de corrupção terem revelado uma teia complexa e imprópria de interesses, favorecimentos e influência entre legisladores e lobbyistas, que levou à condenação de três congressistas a penas de prisão.

PUB