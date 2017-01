Valor máximo do subsídio de desemprego sobe para 1053 euros

Os limites mínimo e máximo do subsídio de desemprego vão ser actualizados já em Janeiro, por causa da subida do Indexante de Apoios Sociais (IAS). O valor mínimo do subsídio passa de 419,22 euros para 421,32 euros (valor equivalente a um IAS), enquanto o subsídio máximo aumenta 5,25 euros para 1053,3 euros (2,5 IAS).

Depois de ter estado congelado nos últimos sete anos, em Janeiro de 2017 o IAS aumenta 0,5%, o que acaba por se reflectir no valor e nas condições de atribuição de vários apoios e prestações sociais. O subsídio de desemprego é uma delas.

O valor mínimo do subsídio aumenta 2,1 euros, enquanto o valor máximo tem uma subida de 5,25 euros. Porém, os desempregados só recebem o valor máximo nos primeiros seis meses de subsídio, dado que, passado este tempo, a lei determina um corte de 10% no valor da prestação.

A atribuição do subsídio social de desemprego também depende do IAS, assim como o seu valor mensal. Só têm direito à prestação os desempregados que não reúnem as condições para receber o subsídio de desemprego ou que esgotaram o período de atribuição, desde que o rendimento do agregado familiar, por pessoa, seja inferior a 80% do IAS. Ou seja, com a actualização do indexante, este limite sobe de 335,4 para 337,1 euros.

Por outro lado, o valor da prestação também é alterado: quem vive sozinho passa a receber 337,1 euros (80% do IAS) e quem está integrado num agregado familiar recebe 421,32 euros (o valor correspondente a um IAS).

De acordo com os dados mais recentes, 225.503 pessoas recebiam prestações de desemprego em Novembro do ano passado e o valor médio do subsídio era de 450,46 euros mensais.

