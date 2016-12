Código de hackers russos detectado em instalações eléctricas americanas

Um código associado a uma operação de hacking russa, que a Administração norte-americana baptizou como Grizzly Steppe, foi detectado no sistema de uma instalação eléctrica no Vermont, noticiou o Washington Post.

PUB

Os responsáveis que falaram ao jornal sob anonimato explicaram que, embora os russos não usem o código para de forma activa boicotar o funcionamento de um sistema, esta descoberta é reveladora das vulnerabilidades da rede eléctrica do país. E, por outro lado, alimenta os receios dos Estados Unidos de que hackers russos estejam a tentar entrar na rede para realizar eventuais ataques.

Trata-se, explica o jornal, de uma rede computorizada e, por isso, é constantemente monitorizada para detectar eventuais falhas que, a existir, podem ter consequências desastrosas sobretudo para serviços como as emergências médicas. A empresa Burlington Electric anunciou num comunicado que tinha detectado o código usado na operação Grizzly Steppe num computador que não estava ligado à rede informática da organização e que foram imediatamente tomadas medidas para isolar o computador e alertar as autoridades.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O governador do Vermont, Peter Shumlin, lançou na sexta-feira à noite um apelo às autoridades federais para “façam uma investigação completa e aprofundada ao incidente e tomem medidas para que não volte a suceder”. Numa linguagem muito dura em relação à Rússia, Shumlin disse ainda que “o episódio deve mostrar a necessidade urgente de o Governo federal pôr um fim a este tipo de interferência russa”.

Responsáveis norte-americanos, incluindo um alto representante da Administração, disseram não ter ainda certeza de quais serão as intenções dos russos e se estes estariam a tentar boicotar o fornecimento de energia ou simplesmente a testar a sua capacidade de entrar no sistema. “A pergunta mantém-se: estarão eles noutros sistemas e quais são as suas intenções?”, disse um dos responsáveis ouvidos pelo jornal.

Esta semana, o Departamento de Segurança Nacional e o FBI divulgaram informações sobre o código Grizzly Steppe como parte de um relatório conjunto no qual dizem que a actividade dos serviços civis e militares russos “faz parte de uma campanha de ciber-operações dirigidas contra o Governo norte-americano e os seus cidadãos”. Segundo o relatório, os hackers usam emails fraudulentos para conseguirem obter passwords e assim acederem ao sistema.

PUB