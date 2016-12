Os Verdes estranham surpresa de ministro sobre Almaraz

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) declara que já tinha alertado, por diversas vezes, o ministro do Ambiente para a possibilidade de Espanha aprovar a instalação de um armazém temporário da central nuclear de Almaraz, e por isso, estranha a surpresa do governante. Os Verdes tinham até feito aprovar uma audição a Matos Fernandes sobre este caso a 6 de Dezembro, uma iniciativa quer agora pretendem agendar com urgência.

Em comunicado, o PEV recorda que pediu ao Governo para ser “proactivo e empenhado” e para se fazer ouvir junto do executivo espanhol, “porque o que estava em causa era um projecto com impacto transfronteiriço, de risco evidente para o território nacional e em particular para o Rio Tejo”. Nesse sentido, o PEV assume a surpresa. “Estranhamos que o senhor Ministro do Ambiente ainda fique surpreendido com a decisão do Governo espanhol, de aprovação, sem mais, do projecto para um armazém de resíduos nucleares”, lê-se no comunicado.

O PEV critica também a decisão do Governo espanhol: "Espanha não teve uma atitude decente e o Governo português foi demasiado passivo em todo este processo”.

Os deputados apresentaram, no passado dia 6, um requerimento para ouvir o ministro na comissão parlamentar de Ambiente para prestar esclarecimentos sobre a instalação de um armazém de resíduos nucleares a servir a central nuclear de Almaraz. Foi aprovado por unanimidade, mas a audição não foi agendada. O PEV pretende acelerar essa marcação da data já na próxima reunião da comissão, dia 3 de Janeiro.

Portugal vai apresentar uma queixa formal contra Espanha à comissão Europeia, depois de Madrid ter dado luz verde à construção de armazéns de resíduos nucleares na central de Almaraz. “Isto é uma questão de legalidade”, disse ontem ao PÚBLICO João Matos Fernandes.

