Morreu William Salice, criador do ovo Kinder

O criador do ovo Kinder, William Salice, morreu na quinta-feira, aos 83 anos em Pavia, no Norte de Itália, anunciou a Fundação "Colora tu vida".

Salice, nascido em Itália, foi o braço direito desde a década de 1960 do empresário italiano Michele Ferrero, criador do creme de barrar Nutella e falecido em 2015. Nos anos 1970, Salice patenteou com Ferrero o popular ovo de chocolate com um presente surpresa dentro. O sucesso foi imediato. A Ferrero vendeu milhões de ovos Kinder durante mais de 40 anos.

"O verdadeiro inventor foi Ferrero, eu só fui um executor", dizia Salice, que ajudou a desenvolver muitos produtos, entre eles o elegante Ferrero Rocher e o popular Pocket Coffee. Depois de se aposentar em 2007, com um bónus de reforma de 400.000 euros fundou a "Colora tu vida", uma escola-oficina na Riviera italiana para ajudar jovens entre os 13 e os 18 anos a desenvolver o seu próprio talento.

O sucesso dos ovos Kinder foi, no entanto, ofuscado por várias tragédias, entre elas a morte, em meados de Janeiro em França, de uma menina de 3 anos sufocada pelo brinquedo. O julgamento estabeleceu que a Ferrero não era responsável.

Os ovos Kinder são proibidos nos Estados Unidos. Desde 1938 uma lei impede que se coloquem objectos dentro dos alimentos.

