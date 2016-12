Moody's será primeira agência de rating a olhar para Portugal em 2017

A Moody's será a primeira agência de rating a pronunciar-se sobre Portugal e deverá fazê-lo já em Janeiro, sendo a DBRS, a única que coloca Portugal acima do nível de “lixo”, a última a avaliar a situação do país.

As quatro maiores agências de notação financeira já publicaram os calendários provisórios de actualização dos ratings em 2017 e a Moody's, que actualmente dá à República Portuguesa um rating de Ba1 com perspectiva estável, vai voltar a olhar para Portugal a 13 de Janeiro, estando ainda previstos novos pareceres para os dias 5 de Maio e 1 de Setembro.

Também a Fitch tem agendadas as suas avaliações à nota atribuída a Portugal, que está agora nos BB+ e com perspectiva estável, para 3 de Fevereiro, 16 de Junho e 15 de Dezembro. A terceira agência a pronunciar-se sobre Portugal no próximo ano será a Standard & Poor's, que fixou o rating de Portugal em BB+ com perspectiva estável, e vai fazer a primeira avaliação de 2017 no dia 17 de Março e revê-la a 15 de Setembro.

A canadiana DBRS, a única que actualmente coloca a dívida portuguesa num grau de investimento (BBB low e perspectiva estável), só se pronuncia sobre o país em Abril, no dia 21, voltando a olhar para a nota de Portugal em Outubro, no dia 20.

A avaliação das agências de rating é um dos indicadores a que os mercados prestam muita atenção porque avalia a capacidade de o país pagar a sua dívida. O Banco Central Europeu também valoriza esta notação ao exigir que, para continuar a comprar dívida pública em Portugal e a financiar a banca nacional, pelo menos uma destas quatro agências de rating atribua uma notação de investimento ao país.

As agências de rating passaram a ter de divulgar no final de cada ano o calendário para o ano seguinte, respeitando assim a directiva 462/2013 da Comissão Europeia, que determina que as actualizações dos ratings soberanos sejam publicadas a uma sexta-feira e apenas depois do fecho das bolsas, por forma a reduzir os riscos de volatilidade do mercado.

No entanto, as agências de notação financeira podem desviar-se das datas definidas desde que expliquem essa alteração e que isso não se torne frequente, pelo que os calendários agora divulgados são meramente indicativos.

