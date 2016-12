Debbie Reynolds, mãe de Carrie Fisher, hospitalizada por suspeita de AVC

Debbie Reynolds, mãe da actriz Carrie Fisher, que morreu esta terça-feira, terá sido transportada de urgência para um hospital de Los Angeles devido ao que se suspeita ter sido um acidente vascular cerebral (AVC), noticia o TMZ.

Segundo o mesmo site, a actriz norte-americana de 84 anos estava em casa do filho Todd Fisher, a ultimar os preparativos para o funeral de Carrie, quando ocorreu a chamada para os serviços de emergência. O canal E! News acrescenta que terá sido encaminhada para o hospital em estado grave.

Tal como a filha, Debbie notabilizou-se também nos ecrãs de cinema e televisão. O seu caminho rumo ao estrelato em Hollywood começou logo aos 16 anos de idade quando foi descoberta pela Warner Bros durante um concurso de beleza. Mas aos 19, em 1952, protagonizou com Gene Kelly o famoso musical Singin' in the Rain. Em 1964 foi nomeada para o Óscar de melhor actriz pelo seu papel em The Unsinkable Molly Brown. Em 1955 contracenou ainda com Frank Sinatra na comédia The Tender Trap.

Debbie teve dois filhos, Carrie e Todd, com o seu primeiro marido, o cantor Eddie Fisher. A união terminou depois de um caso entre o músico e Elizabeth Taylor. Depois disso casou e divorciou-se mais duas vezes.

