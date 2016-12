Liga Portuguesa Contra o Cancro "preocupada" com possível devassa da privacidade dos doentes

Dizendo-se “100% a favor” da criação do Registo Oncológico Nacional (RON), o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), Vítor Veloso, diz partilhar das preocupações manifestadas pela Comissão Nacional de Protecção de Dados relativamente à eventual devassa da privacidade dos doentes com cancro que poderá resultar de um acesso indevido àquela base de dados.

“É evidente que só com um registo oncológico de base nacional se poderá fazer um estudo epidemiológico a sério, saber quais as zonas de maior incidência, perceber por que razão um determinado cancro aparece mais numa região do que noutra, ver que tratamentos são mais eficazes… Mas sabemos que um registo deste tipo é muito apetecível, nomeadamente para as seguradoras, e por isso ficamos naturalmente preocupados”, declarou ao PÚBLICO Vítor Veloso.

O Governo vai a avançar com a proposta de lei que cria e regula o Registo Oncológico Nacional, mesmo depois das reservas manifestadas pela Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) que considera que as alterações efectuadas continuam a não garantir a privacidade dos doentes oncológicos.

Depois de, na sequência das reservas levantadas pelo primeiro parecer daquela comissão, datado de 16 de Agosto de 2016, o Governo ter concordado expurgar deste registo o nome dos doentes que padeceram ou padecem de cancro, a CNPD considerou que do registo não deveriam constar também nem o número de utente do Serviço Nacional de Saúde, nem o número do processo clínico dos doentes. São dois elementos que, não só revestem um “forte carácter sensível”, como permitem a identificação dos titulares, segundo a CNPD.

Para mitigar o risco de identificação dos titulares dos dados, a CNPD sugere o recurso à aplicação de um hash criptográfico, capaz de permitir a introdução dos dados e efectuar as necessárias validações, impedindo a revelação imediata dos dados identificativos dos doentes que padecem ou padeceram de cancro.

Tal como o PÚBLICO noticiou, o coordenador do Programa Nacional das Doenças Oncológicas, Nuno Miranda, considera que a CNPD está a levantar “obstáculos excessivos e desproporcionais”. “Não se trata de um registo aberto e acessível ao público em geral, pelo que não me parece que faça sentido esta quantidade de obstáculos face a um registo que é extremamente necessário para sabermos o que se passa em termos de realidade oncológica em Portugal”, reagiu.

Na mesma linha de ideias, o Ministério da Saúde (MS) recordou que a proposta do Governo foi precedida de estudos rigorosos e que o RON vai, no fundo, integrar e uniformizar a informação que já consta dos três registos oncológicos regionais, criados em 1988. “Por norma, os registos oncológicos a nível mundial são nominais”, recordou ainda o MS na nota enviada ontem ao PÚBLICO, para, depois de sublinhar que o acesso ao RON é restrito, acrescentar que “o parecer da CNPD é obviamente importante, mas a Assembleia da República é soberana no processo legislativo”.

Governo garante privacidade

O parecer da CNPD não é vinculativo, ou seja, a Assembleia da República pode votar a proposta de lei sem acautelar as reservas levantadas pela CNPD. Já esta manhã, questionado pelos jornalistas em Paredes de Coura, o secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, afirmou que o Governo vai encontrar uma solução técnica que assegure a privacidade dos doentes no RON. "Temos a certeza que iremos encontrar a melhor solução técnica que garanta a segurança dos dados, mas que não ponha em causa um bem que é essencial, tratar melhor os doentes oncológicos", afirmou Fernando Araújo, citado pela agência Lusa.

"Já existem registos oncológicos regionais, devidamente autorizados pela Comissão Nacional de Protecção de Dados e que funcionam há muito anos", acrescentou, sublinhando que "nunca houve quebra de segurança".

No parecer assinado pela presidente da CNPD, Filipa Calvão, aquela autoridade responsável pela protecção dos dados pessoais critica a inexistência de um estudo de impacto deste registo central, do qual pudessem resultar soluções tecnológicas capazes de salvaguardar a identidade dos doentes oncológicos sem afectar a finalidade do registo. “A criação de um registo central com os dados de saúde de todas as pessoas (…) que padecem ou padeceram de doença oncológica representa um risco muito elevado de exposição da sua privacidade e, pela natureza da informação, de discriminação”, observa a CNPD, para sublinhar que “o risco é tanto maior quanto esta é, de facto, informação com especial valor económico”.

