Deputados do PSD atacam PS e Governo por causa da “feira de gado” de Santos Silva

Os deputados da bancada social-democrata Duarte Marques e Carlos Abreu Amorim tecem duras críticas ao PS e Governo por estarem em silêncio depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ter comparado a concertação social a uma “feira de gado”.

O episódio aconteceu na noite da passada quinta-feira, 22, durante o jantar de Natal do grupo parlamentar socialista com o Governo. O ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, tinha acabado de conseguir um acordo na concertação social e mereceu saudações de vários socialistas. Uma delas veio de Augusto Santos Silva.

“Ali o Vieira da Silva conseguiu mais um acordo! Ó Zé António, és o maior! Grande negociante… Era como uma feira de gado! Foram todos menos a CGTP? Parabéns”, disse Santos Silva ao ministro do trabalho.

O momento foi captado pelas câmaras de televisão e divulgado no espaço de opinião do jornalista Victor Moura-Pinto no Jornal das 8 da TVI, no domingo. As críticas a Santos Silva nas redes sociais subiram de tom de imediato e o tema foi manchete do jornal i desta terça-feira.

Para dois deputados da bancada do PSD ouvidos pelo PÚBLICO a comparação é “grave” e Carlos Abreu, vice-presidente do grupo parlamentar “laranja”, diz mesmo que Santos Silva, “como experiente ministro que é, devia retirar as devidas consequências”.

“Se fosse um ministro do anterior Governo o assunto seria sério e mediático e teria drásticas consequências sociais e políticas. Como é deste Governo está tudo calado”, diz Abreu Amorim.

Para o vice-presidente da bancada social democrata, as palavras de Santos Silva “foram graves por estar a referir-se a um órgão consagrado na Constituição”. E “mais graves são”, acrescenta, “por virem de um ministro experiente, que já teve a honra suprema de pertencer ao Governo de José Sócrates” e que “trata outro ministro, que também o foi com Sócrates, como rei do gado”.

Carlos Abreu Amorim diz-se mesmo “chocado” com “um episódio que é revelador da falta de sentido de Estado e falta respeito que o Governo tem pelos agentes da concertação social”. Uma “situação impossível e insustentável”, diz ainda, “que deveria levar Santos Silva a tirar as devidas consequências”, sugerindo assim a sua demissão.

Já o deputado Duarte Marques diz estranhar que “os indignados do regime, os rei do politicamente correcto, os que se indignam com tudo, até com reis magos e renas, estejam agora calados”.

Referindo ao PS e ao Governo, Duarte Marques afirma que “a sua hipocrisia e cobardia fica revelada quando os gritos de indignação ficam calados perante tal alarvidade”.

Ainda assim, Duarte Marques desvaloriza o caso, a que chama “uma boçalidade”, por considerar que as políticas do Governo “são bem mais graves”. Lamenta ainda que o protagonista seja “um dos ministro do Governo que melhor trabalho tem feito.”

Ao longo da manhã e início da tarde desta terça-feira, o PÚBLICO tentou por diversas vezes contactar o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiro, mas a assessora nunca atendeu o telefone.

