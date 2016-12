Chicago com 27 tiroteios no fim-de-semana do Natal

A cidade norte-americana de Chicago viveu um sangrento fim-de-semana natalício, com 27 tiroteios, engrossando a lista de homicídios registados este ano - a pior das últimas duas décadas.

PUB

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia local, Eddie Johnson, disse na segunda-feira que a maioria dos incidentes se ficou a dever a ajuste de contas entre grupos rivais.

"Sabemos que a maioria desses tiroteios e homicídios foram ataques organizados por grupos contra supostos membros rivais de outros grupos e grupos reunidos pelas festas", afirmou Johnson. Além disso, foram cometidos "sabendo perfeitamente que esses indivíduos estariam na casa de familiares, ou de amigos para celebrar o Natal", acrescentou o chefe da policia da terceira maior cidade dos Estados Unidos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A violência entre grupos provocou o aumento do número de assassínios este ano em Chicago. O jornal Chicago Tribune registrou 763 homicídios desde o início de 2016, 55% a mais do que no ano anterior. Desde 1996, não se atingia um percentual tão alto, quando foram mortas 796 pessoas.

Os dados revelam que este ano houve mais assassinatos em Chicago do que nas principais cidades dos Estados Unidos juntas, Nova Iorque e Los Angeles.

As autoridades de Chicago pretendem contratar mais mil polícias nos próximos anos para tentar diminuir o índice de criminalidade.

PUB