Tunísia detém sobrinho do autor de atentado em Berlim

.A polícia da Tunísia deteve o sobrinho do autor do atentado de Berlim, em que morreram 12 pessoas e ficaram feridas quase meia centena. O jovem disse que o seu tio era o "emir" de um grupo jiahdista na Alemanha, conhecido como brigadas Abu al-Walaa.

PUB

As autoridades detiveram ainda mais duas pessoas com ligações a Anis Amri, o tunisino de 24 anos que na segunda-feira conduziu um camião contra uma feira de Natal e foi abatido ontem pela polícia em Milão, depois de uma "caça ao homem" de vários dias. Na Alemanha, procuram-se eventuais cúmplices do atentado de Berlim

O Daesh já confirmou a identidade do autor do ataque, num comunicado divulgado pela Amaq, agência do autoproclamado Estado Islâmico. E divulgou um vídeo de pouco mais de três minutos em que Amri diz querer vingar os muçulmanos vítimas de bombardeamentos aéreos, apelando a atentados contra os "cruzados".

PUB

Numa nota informativa, o Governo da Tunísia revela que as três pessoas têm entre 18 e 27 anos e pertencem à mesma célula terrorista que Anis Amri, e está activa entre Fouchana, a Sul de Tunis, e Oueslatia, a cidade onde vive a família de Amri.

Para escaparem à vigilância policial, o sobrinho, apresentado como filho da irmã de Anis Amri, comunicava com o tio através de uma aplicação que permite comunicações encriptadas, a Telegram, refere o mesmo comunicado. Anis Amri tinha-lhe enviado dinheiro por via postal, usando uma identidade falsa, para que o filho da irmã pudesse ir ter com ele à Alemanha.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com o Ministério do Interior tunisino, o sobrinho de Anis Amri dizia pertencer a um grupo terrorista na Alemanha denominado brigada Abu al-Walaa, e que o tio lhe tinha enviado várias vezes dinheiro, para o incentivar a juntar-se a ele.

Em Espanha, os serviços de informações estão a investigar as possíveis comunicações através da Internet de um residente naquele país com Anis Amri, a 19 de Dezembro, o dia do atentado em Berlim, anunciou o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido.

PUB