Aveiro fecha Capital Portuguesa da Cultura com parada artística pelas ruas da cidade

O evento, que conta com a presença da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, marcará também a entrega do título à cidade de Braga.

O município de Aveiro despede-se este domingo da Capital Portuguesa da Cultura com um recital de música clássica com a pianista Marta Menezes e um espectáculo ao ar livre concebido pela companhia alemã Theater Titanick, conhecida pela grande maquinaria cénica que usa nas suas produções de teatro de rua.

"Na recta final de 2024, Aveiro fecha com chave de ouro a sua jornada como Capital Portuguesa da Cultura, reafirmando o seu compromisso em continuar a fazer da cultura um motor de desenvolvimento e coesão territorial", refere uma nota camarária.

A cerimónia especial do desfecho de Aveiro 2024 — Capital Portuguesa da Cultura tem lugar hoje, com dois momentos de destaque: um recital de música clássica e um espectáculo multidisciplinar ao ar livre, ambos com entrada livre.

O evento, que conta com a presença da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, marcará também a entrega do título à cidade de Braga.

Citado na mesma nota, o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, disse que se tratava da última etapa de um ano memorável que tanto tem trazido a Aveiro e à cultura portuguesa: "Trata-se de uma questão meramente simbólica, já que a aposta na cultura se manterá como estratégica na gestão da Câmara e dos seus parceiros, querendo marcar de forma especial esse momento. Este é o momento alto da nossa programação para fazer essa transição e entrarmos de forma única em 2025."

Num balanço feito já este mês, Ribau Esteves lembrou que o ano foi marcado por 100 estreias nacionais e absolutas – entre as quais se incluíram Pa(i)ysage[n]s, de João Paulo Santos, Glimmer, de Rui Horta e os Micro Audio Waves e Derivas na Ria, da Circolando – Central Eléctrica, entre outras. Mas o destaque, disse ainda, foi a diversidade da programação, que apresentou 700 projectos. Foi um investimento de oito milhões de euros só para a programação – seis milhões a cargo da Câmara de Aveiro e dois milhões do Governo e fundos comunitários. Para 2025, Aveiro já reservou para a área da cultura mais de 13 milhões de euros – 5,3 milhões para acções imateriais e 8,4 milhões para investimentos físicos.

A cerimónia de encerramento, de entrada livre, terá início no Teatro Aveirense, às 16h30, com um recital de música clássica, protagonizado pela pianista Marta Menezes. Um espectáculo intitulado Um Piano Português, que explora obras de compositores como José Vianna da Motta, Alfredo Napoleão e Luiz Costa.

Ao final do dia, às 18h, as ruas da cidade vão transformar-se num palco a céu aberto com o espectáculo Cenários Infinitos, uma parada artística concebida pela companhia alemã Theater Titanick, que conta com a participação da comunidade local.

"O espectáculo multidisciplinar, que convida a uma reflexão sobre a capacidade humana de imaginar e criar, irá arrancar na praça Marquês de Pombal, passará pela Sé e pelo recém-inaugurado monumento evocativo da muralha de Aveiro, de Álvaro Siza, pela rua do Batalhão dos Caçadores, pela praça General Humberto Delgado (Ponte-Praça) — onde se encontra a escultura de Rui Chafes criada para assinalar a Capital Portuguesa da Cultura — e irá terminar no Rossio", refere a mesma nota.

O evento de encerramento da Aveiro 2024 — Capital Portuguesa da Cultura contará ainda com a presença do presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, que receberá o testemunho de Aveiro.

Aveiro foi a primeira cidade com o título de Capital Portuguesa da Cultura, retomado por iniciativa do Ministério da Cultura, cerca de 20 anos depois de Coimbra e Faro terem sido capitais nacionais da Cultura, em 2003 e 2005, respectivamente.

As três primeiras edições da nova iniciativa cabem às finalistas vencidas da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027 (Aveiro, Braga e Ponta Delgada), até que Évora assuma o seu título.