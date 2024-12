Há um antes e um depois de Aveiro 2024

Autarquia e agentes culturais fazem um balanço positivo. Programação encerra no próximo dia 29, com um grande espectáculo de rua pela companhia Theater Titanick.

Foi em clima de festa que Aveiro iniciou o seu mandato de Capital Portuguesa da Cultura e será também com uma grande comemoração que passará o testemunho à cidade de Braga. A companhia alemã Theater Titanick, reconhecida pela sua grande maquinaria cénica, vai percorrer as ruas da cidade da ria no dia 29, a partir das 18h00 e dar por terminada a programação de Aveiro 2024. Para trás fica um ano repleto em eventos culturais, alguns deles encomendados pela própria Capital Portuguesa da Cultura, e que deixa também na cidade duas novas obras de arte pública – uma do arquitecto e primeiro Pritzker português Álvaro Siza, outra do escultor Rui Chafes. É tempo de balanços, ainda que provisórios, e de olhar para 2025 com a perspectiva de que nada será como antes.