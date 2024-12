Underworld encabeçam cartaz do Sónar Lisboa 2025

Os Underworld, autores do álbum seminal Dubnobasswithmyheadman (1994) e da canção Born slippy, hino da pista de dança eternamente associado ao filme Trainspotting (1996), encabeçam a quarta edição do Sónar Lisboa, que acontece entre os dias 11 e 13 de Abril do próximo ano, no Parque Eduardo VII. O festival integrou a dupla inglesa, composta por Karl Hyde e Rick Smith, no seu último lote de confirmações, anunciadas esta quinta-feira. A agora fechada programação inclui 43 nomes.

Nomes como Richie Hawtin, que tem vindo diversas vezes a Portugal nos últimos anos (cortesia do Sónar e do Neopop, em Viana do Castelo). Desta vez, traz na bagagem o espectáculo “DEX EFX X0X”, que estreou este ano, no Sónar de Barcelona (o Sónar original, criado em 1994). “Em vez de ecrãs gigantes e visuais elaborados, o pioneiro do tecno minimal optou por um design de som e luz imersivo, criando um espectáculo que traz a vibração dos clubes underground para os palcos dos festivais”, escreve o Sónar num comunicado de imprensa. Hawtin, que tem em Plastikman e F.U.S.E. os mais conhecidos dos vários pseudónimos que já empregou, é outro dos cabeças de cartaz do festival.

O alinhamento também inclui Amor Satyr & Siu Mata, Héctor Oaks, King Kami & João Parente, Nina Kraviz, Zeynep e apostas do colectivo lisboeta Dengo Club e das editoras Enchufada e Príncipe (esta última em parceria com o selo colombiano TraTraTrax).

A programação completa está disponível no site do Sónar Lisboa. Os passes gerais, já à venda, custam 100 euros (mais taxas).