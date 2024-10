Antiga guitarra de George Harrison pode chegar aos 800 mil dólares num leilão

Os leiloeiros dizem que a guitarra Futurama, com o seu acabamento sunburst, foi uma das mais tocadas por Harrison e chamam-lhe “um dos santos graal das guitarras históricas dos Beatles”.

Uma guitarra eléctrica usada pelo Beatle George Harrison nos primeiros tempos da icónica banda será posta à venda num leilão no próximo mês, onde poderá ser arrematada por mais de 800 mil dólares (mais de 725 mil euros).

Comprada numa loja de música na cidade natal da banda, Liverpool, Harrison tocou a guitarra Futurama no início dos anos 60 do século passado, quando a banda actuou no Cavern Club, fez uma digressão pela Alemanha e gravou os seus primeiros discos oficiais para a Polydor.

Os leiloeiros dizem que a guitarra Futurama, com o seu acabamento sunburst, foi uma das mais tocadas por Harrison. Chamam-lhe “um dos santos graal das guitarras históricas dos Beatles” e dizem que se espera que exceda o preço estimado de 600 mil a 800 mil dólares.

Harrison, que morreu em 2001, chegou a dizer que esta guitarra era “muito difícil” de tocar, mas gostava do que ele chamou de seu visual “futurista”. Mais tarde, numa entrevista, haveria de declara que o instrumento “tinha um som óptimo”.

Em 1964, o músico doou o instrumento a uma revista de rock como prémio de um concurso, mas a guitarra acabaria por ficar com o editor da publicação quando o vencedor optou por um prémio em dinheiro em vez de possuir uma peça da história do rock'n'roll.

A guitarra estará em exposição no The Beatles Story, em Liverpool, durante as próximas duas semanas, antes de ser exibida noutros museus da Europa. Deverá ser leiloada de 20 a 22 de Novembro nos Estados Unidos.