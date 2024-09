O Paraíso leva a Braga música, dança e debates sob o signo de Amílcar Cabral

Segunda edição do programa conta com concertos de Soraia Ramos e de Mynda Guevara, a peça Ami.lcar, de Djam Neguin, e conversas em torno do movimento negro em Portugal e da música lusófona.

O Theatro Circo, o gnration e a Livraria Centésima Página, em Braga, juntam-se esta sexta-feira e sábado às comemorações oficiais do centenário do nascimento do político e líder anticolonialista Amílcar Cabral (1924-1973) com o Paraíso, programa dedicado à música e a outras expressões artísticas de criadores e pensadores afrodescendentes e lusófonos.