Líder da luta anticolonialista e de libertação nacional em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, assassinado na Guiné-Conacri com 49 anos, Amílcar Cabral é hoje considerado um dos mais prestigiados políticos do século XX. Os seus ideais ultrapassaram fronteiras e influenciaram gerações de africanos e a celebração do aniversário do seu nascimento, a 12 de Setembro de 1924, estende-se, esta quinta-feira, a vários países.

