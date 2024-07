Entrevista à PGR: os desastres de Lucília

A três meses de terminar o mandato que iniciou a 12 de Outubro de 2018, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, deu nesta segunda-feira a sua primeira entrevista. E recordou que o inquérito aberto pelo Ministério Público à actuação do ex-primeiro-ministro António Costa no âmbito da chamada Operação Influencer “ainda corre”, muito embora o magistrado que ouviu o futuro presidente do Conselho Europeu, a pedido do próprio, tenha entendido não haver necessidade de o constituir arguido.

