António Costa já foi ouvido no inquérito que levou à sua demissão

Inquirição durou cerca de hora e meia, tendo o ex-primeiro-ministro negado à procuradora titular do inquérito, Rita Madeira, qualquer envolvimento no caso.

O ex-primeiro-ministro António Costa foi, por fim, fim ouvido pelo Ministério Público esta sexta-feira no âmbito da Operação Influencer.

Segundo a edição online do jornal Expresso, e o PÚBLICO entretanto confirmou, a inquirição teve lugar no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), durante cerca de uma hora e meia, não tendo o ex-governante sido ouvido na qualidade de arguido. Depois de se ter demitido a 7 de Novembro por causa desta investigação, o socialista pediu para ser ouvido pelos magistrados titulares do inquérito no início de Abril passado.

Na Operação Influencer investiga-se o alegado favorecimento, pelo Governo liderado por António Costa e também pelo presidente da Câmara de Sines, do projecto destinado a erguer neste município de um mega-centro de dados. Um dos arguidos do processo é o ex-ministro das Infra-Estruturas João Galamba.

Foi um parágrafo do comunicado emitido pela Procuradora-Geral da República sobre o assunto a 7 de Novembro passado, quando decorriam buscas da PSP em vários locais relacionados com este empreendimento, que levou à demissão: "No decurso das investigações surgiu o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o foro competente."

A inquirição começou às 15h e durou cerca de uma hora e meia, tendo ex-primeiro-ministro sido ouvido pela procuradora titular do inquérito, Rita Madeira, na qualidade de “declarante”. Negou qualquer envolvimento nos factos sob investigação, tendo respondido a todas as perguntas que lhe foram feitas.

Apesar de o inquérito que diz respeito à actuação do primeiro-ministro ter começado por ser aberto no Supremo, foi entendimento deste tribunal que já não se justificava manter-se nesta instância superior depois de António Costa ter cessado funções, uma vez que tinha perdido o chamado "foro especial" que lhe dava esse privilégio. Assim, a investigação passou a decorrer na primeira instância do Ministério Público.

Quando, no mês passado, três juízas do Tribunal da Relação de Lisboa se pronunciaram sobre as medidas de coacção aplicadas aos arguidos do processo principal referiram por várias vezes não existirem elementos contra o ex-chefe do Governo. “O único facto concreto protagonizado pelo primeiro-ministro foi ter estado presente num evento de apresentação do projecto, no dia 23 de Abril de 2021, no qual também estiveram presentes, o então secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba e o então ministro da Economia, Pedro Siza Vieira”, escreveram.

Afinal, salientavam, não há nas escutas deste processo uma única conversa telefónica mantida directamente com António Costa, embora os arguidos aludam várias vezes ao facto de o chefe do Governo ser entusiasta do projecto de Sines e até a reuniões que tencionavam manter com António Costa. Não se sabe, porém, se esses encontros chegaram de facto a suceder.