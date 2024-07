Maison Albar – Amoure abre em Vila Verde

A chancela Maison Albar Hotels, do grupo Ceutaurus, tem um novo hotel na pequena aldeia de Moure, em Vila Verde, “com abertura prevista para 10 de Julho”, anuncia em comunicado.

Localizado numa propriedade “campestre”, o edifício de “impressionante fachada” contempla 26 quartos, incluindo seis suítes, “com uma área média de 43m²​, restaurante, bar, biblioteca, spa, piscina, jardins, e espaços de eventos”.

O objectivo passa por oferecer “uma experiência de desconexão imediata” num complemento à “vivência urbana” do primeiro hotel da marca em Portugal, o Le Monumental Palace, no Porto – uma ideia que “surgiu desde a primeira visita a esta sumptuosa villa”, acrescenta a nota de imprensa.

“Com inspiração art déco, materiais exclusivos, mobiliário moderno e vistas espectaculares das colinas verdes exuberantes, cada detalhe foi cuidadosamente estudado para tornar toda a propriedade luxuosamente acolhedora.”

Com um conceito farm to table, o restaurante L'Amoure é liderado por Julien Montbabut, chef do Le Monumental Palace, tendo Marco Silva como chef executivo. A carta promete trazer “um toque moderno aos pratos tradicionais regionais utilizando ingredientes locais”.

Foto Os detalhes pretendem torná-lo "luxuosamente acolhedor" DR/MAXIME DOBREMEL

Foto O hotel tem 26 quartos, incluindo seis suítes DR

Já o bar R.P.M. (Revoluções Por Minuto), “semelhante a uma grande rotunda com uma plataforma redonda central giratória”, apresenta uma carta de vinhos “local e exclusiva”, além de cocktails elaborados pelos mixologistas deste espaço, “ideal para reuniões profissionais, eventos públicos ou celebrações”.

A biblioteca guarda “um espaço mais íntimo”, onde são servidos “pratos locais e bebidas artesanais”, funcionando igualmente como “lounge de chá”. O Spa Amoure, com 244m²​, conta com duas salas de tratamento, sauna, hammam, sala de fitness e duas piscinas, uma interior e outra exterior.