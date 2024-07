A arte das férias sem fazer nada

Na sua forma ideal, as férias em que não se faz nada têm lugar numa praia distante, com o bater das ondas a substituir o ping dos aparelhos electrónicos. Não lhe chame preguiça; chame-lhe bem-estar.

A vida empresarial é excepcionalmente ruidosa. Antes de a maioria de nós, guerreiros do teclado, começar o dia de trabalho, estamos a receber o nosso download diário de podcasts, playlists ou a ouvir rádio no carro. Depois, sentamo-nos no nosso lugar e o telemóvel começa a tocar antes de termos tempo para estalar os dedos. Aí vêm os e-mails, os chats e as reuniões – tantas reuniões.

Ninguém discute que um trabalho de secretária é duro para o corpo. Mas o cérebro é outra história. Quando as rotações mentais estão perto do limite, é preciso se afastar, idealmente para um local onde sejam necessárias muito poucas decisões. É por isso que pratico as férias do não fazer nada.

Na sua forma ideal, as férias em que não se faz nada têm lugar numa praia distante, com o bater das ondas a substituir o ping dos aparelhos electrónicos. Esse som calmante será a sua única ligação à realidade enquanto se perde num livro durante horas. O telemóvel é guardado na gaveta da mesa-de-cabeceira. De vez em quando, pode dar um mergulho no mar. As camisas são de linho. As bebidas são rum. A banda sonora são tambores de aço.

Quando a sua mente não está ocupada com resultados, está livre para contemplar questões existenciais. O que é que estou a fazer? Para onde estou a ir? Posso ter um pequeno guarda-chuva no meu cocktail?

As férias sem fazer nada não significam ser um chato, ignorar a cultura local ou rejeitar a aventura para o resto dos seus dias. Trata-se de dar a si próprio o tempo e o espaço necessários para uma reinicialização mental. Não lhe chame preguiça; chame-lhe bem-estar.

Além disso, o planeamento de viagens é demasiado parecido com trabalho agora. Gosto tanto de fazer um prospecto de itinerário como qualquer outra pessoa com problemas de controlo. Mas não são permitidos documentos na nuvem nas férias sem fazer nada. Não se deve exigir uma apresentação em Power Point para decidir sobre um restaurante.

Quando se viaja para um sítio novo para nós, podemos sentir-nos obrigados a ver e a fazer tudo. Isto pode ser estimulante, cansativo e inevitavelmente decepcionante, porque não se pode fazer muito. Alguma coisa está destinada a correr mal. Um viajante experiente está à espera desta turbulência e recupera rapidamente. Mas, ao não fazer nada, está a eliminar oportunidades para entrar numa espiral, impedindo que se torne o seu pior inimigo. É admirável apreciar a Acrópole em pessoa. Também é provável que seja quente, cheio de gente e stressante.

Os resorts com tudo incluído foram criados para as férias em que não se faz nada. Mas não importa realmente até onde está disposto a ir ou o que está disposto a gastar. Não quer fazer nada? É só isso.

Não gosta de praia? Que tal uma cabana na neve com uma lareira a crepitar? Não tem orçamento para viajar? Os dias quentes de Verão foram feitos para não fazer nada, excepto enrolar-se na cama com uma pilha de livros de suspense.

Esta não será uma viagem de grupo, porque a coordenação com amigos e familiares fará com que o cortisol flua. As luas-de-mel são o ideal para as férias em que não se faz nada. O casal que não faz nada junto, fica junto.

Se não conseguir ficar sem fazer nada, pode permitir-se algum movimento físico, desde que não esteja a fazer login num dispositivo ou a participar numa chamada em conferência. As actividades aprovadas para as férias sem fazer nada incluem longas caminhadas, bodysurfing, passeios de bicicleta, hacky sack e petanca.

Se a ideia das férias sem fazer nada o faz tremer de medo, saiba isto: quando acabar de não fazer nada, todas as suas obrigações, mexericos do escritório e discursos nas redes sociais estarão à sua espera assim que regressar.

Toda a gente vai perguntar: "Como é que foi?" Depois, podem olhar para longe e dizer: "Óptimo!" Porque não fez nada. E era mesmo o que precisava.