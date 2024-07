“Barcelona não está a venda”: protesto contra o excesso de turismo junta milhares nas ruas

Milhares protestaram em Barcelona neste sábado, 6 de Julho, contra o excesso de turismo na cidade. Com cartazes a dizer "Barcelona não está a venda", alguns manifestantes usaram pistolas de água contra turistas que estavam a comer em esplanadas.

O autarca de Barcelona, Jaume Colboni, anunciou em Junho planos para reduzir a quantidade de alojamento local e disponibilizar mais casas para residentes.

Os manifestantes denunciaram o efeito do turismo no preço da habitação, mas também as consequências nefastas no comércio local, no ambiente e nas condições de trabalho dos trabalhadores locais.