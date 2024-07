"A mudança começa agora" no Reino Unido. Os discursos de Starmer e Sunak

Saiba mais:

O Partido Trabalhista é o grande vencedor das eleições legislativas do Reino Unido, realizadas na quinta-feira, e está a caminho de uma maioria de 166 deputados na Câmara dos Comuns do Parlamento britânico. Em sentido inverso, o Partido Conservador deve alcançar o seu pior resultado de sempre, saindo pela porta pequena após 14 anos de governação do país.

Com os resultados declarados em 641 dos 650 círculos eleitorais, o Labour tinha elegido 410 deputados, ao passo que os Tories se ficavam apenas pelos 119. Em termos percentuais, os trabalhistas recolheram 33,9% e os conservadores 23,7%.