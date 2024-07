Morreu o cantor Fausto Bordalo Dias

Morreu o cantor e compositor Fausto Bordalo Dias, na madrugada desta segunda-feira. A informação foi confirmada ao PÚBLICO por Luís Viegas, da agência Ao Sul do Mundo, que o representava. O músico morreu durante a noite vítima de uma doença prolongada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, endereçou condolências à família de Fausto Bordalo Dias, numa nota publicada no site da Presidência. "Fausto pertencia a uma constelação de músicos que traduziu para as canções de intervenção o sentimento do povo português, e é por isso inevitável associar o nome de Fausto aos nomes maiores da música portuguesa, como José Afonso, José Mário Branco ou Sérgio Godinho", pode ler-se na nota publicada na manhã desta segunda-feira.

Fausto é um dos mais importantes nomes da música tradicional portuguesa, com uma carreira de mais de cinco décadas. Desde 2011 que o cantor não lançava novos álbuns, com o último trabalho discográfico, Em busca de montanhas azuis, a ser divulgado em 2011 e apresentado ao vivo no ano seguinte, com concertos nos coliseus de Porto e Lisboa. Foi a última etapa da trilogia das Descobertas, iniciada em 1982 com o álbum Por este rio acima e alargada em 1994 com Crónicas da Terra Ardente.

Nascido em 1948 a bordo do navio Pátria durante uma viagem entre Portugal e Angola, Fausto Bordalo Dias foi um dos cantores de intervenção que se opuseram à ditadura. Em Maio de 1974, esteve envolvido na criação do Grupo de Acção Cultural — Vozes na Luta (GAC), colectivo fundado com José Mário Branco, Afonso Dias e Tino Flores.

O cantor e compositor assinou temas como O barco vai de saída, A guerra é a guerra e Como um sonho acordado, alguns dos êxitos mais conhecidos da longa e ilustre carreira. Foram estas algumas das canções usadas numa homenagem ao artista, em Março de 2023, na segunda semifinal do Festival da Canção.

Formou a primeira banda ainda em Angola, lançando o primeiro trabalho no ano de 1969. A aventura oficial no mundo da música partiria com o álbum intitulado Fausto, com o cantor e compositor a receber no ano de estreia o Prémio Revelação, distinção atribuída pela Rádio Renascença.

Após o lançamento do derradeiro álbum protagonizou vários concertos esporádicos. Em 2021, esgotou salas em vários pontos do país, revisitando toda a obra da carreira. Em Novembro de 2022, daria dois concertos na Aula Magna, em Lisboa, na comemoração do 40.º aniversário de Por este rio acima. No total, Fausto Bordalo Dias gravaria 12 álbuns.

Nas redes sociais, multiplicam-se as homenagens ao artista, destacando-se a importância de Fausto Bordalo Dias no panorama musical português e a vasta discografia por ele deixada.