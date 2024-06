Faial à mesa: 12 casas para provar os sabores da ilha

Do peixe fresco a saltar para a mesa ao festim de carnes, do cremoso queijo ao atlântico gelado, do vinho sabor Faial ao brinde com o gin tónico. Uma ronda por boas mesas e bons sabores do Faial.

Cantinho das Provas

Há que provar este cantinho. Primeiro, em sala acolhedora, tampos de madeira a sentir-se os veios da árvores, em vintage e novo, é bar e loja de vinhos: a ideia, como nos dizem é ter todos os vinhos açorianos, com o Pico e a local Adega do Vulcão em destaque, claro. Segundo, é a harmonização com pratos e ingredientes trabalhados com um twist, sabor e olho. Petiscos de truz, vinhos de truz. O casal Mariana Silveira e Franz Hutschenreuter acompanham, sorriem, conversam e explicam tudo, dos pratos aos vinhos e produtores (também há provas e workshops). Entre as propostas, de uma saborosa Sopa com boca-negra ao Peixe curado com salada de tomate e caviar de mostarda, Inhame com queijo de cabra gratinado, curgete e molho de tomate, Írio Fumado, Linguiça do Faial com Inhame, Panna Cotta com erva príncipe e coco. Preços dos 6 aos 14€. A copo, vinhos a 6/8€ (pode provar o especial licoroso Czar 2014 a 55/copo). No renovado mercado municipal, ali a dois passos, também têm o Botequim do Mercado, com esplanada de olho na vida mercantil.

R. Conselheiro Medeiros 38

9900-116 Horta

Tel.: 911 816 139 - Site

Príncipe

O príncipe é do Mónaco (a via tem o nome do Alberto) mas a cozinha principesca é açoriana da boa com um toque de mundo (e do Japão) - com a alga e o ananás pode vir o caviar e o wasabi. "Gastrobar com uma atmosfera alegre e amigável e um menu de sangue jovem" prometem. E é verdade, comprova-se: da Sopa do Mar (como peixe dos Açores e Camarão) a uma bela tainha, da Beringela Pink Floyd (inclui quinoa e teryaky) ao peixe coco (com o dito) ao entrecosto caramelizado ao polvo com pó de alga e propostas vegan. Pratos principais de 14 a 19,50€).

Estrada Príncipe Alberto Mónaco

Horta, Portugal

Tel.: 967 173 184 - Facebook

Medalhas

Um clássico familiar da ilha e da cidade. Taberna e casa de pasto regional com 70 anos, mantém o ambiente, com as devidas modernizações, em arcadas, pedra e barros, e um receituário tradicional e caseiro. Das lapas grelhadas à linguiça ou morcela com inhame, entrecosto em vinha d' alhos ou os peixes do dia (chicharros, albacora, peixe vermelho, abrótea, espadarte, etc.). Pratos de 10 a 18 euros e um colchão de noiva ou pudim de maracujá fechar.

Rua Serpa Pinto, nº22, R/C, 9900-114 Horta

Tel.: 292 391 026 - Facebook

Atlético

Com sala interior e esplanada-jardim, é muito concorrido. A montra de peixe e a cozinha mostram logo ao que se vem. Num estilo rústico elegante, é ecléctico, aconselha-se os peixes do dia (isto pode ir da choupa a robalo, goraz, espada branca, serra, sargo, rocaz, veja até à xaputa na grelha) e carnes fartas (dos grandes nacos e bifes ao entrecosto ou... boi grelhado). Os preços são à medidas das carteiras (meio frango a 10,50; bife novilho a 15, t-bone para 2 a 47). O preço do peixe é por dose/pessoa, inc. acompanhamentos.

R. Filipe Carvalho, R. das Angústias S/N

9900-052 Horta

Tel.: 292 292 492 - Facebook

Genuíno

Com as belezas da baía de Porto Pim à vista, são dois andares de um restaurante que é como um barco. Até como um museu vivo das duas voltas ao mundo que o dono em veleiro solitário já fez, um feito único. "Viagens à volta do mundo de Genuíno Madruga" é aliás o apodo da casa, por onde se espraiam memórias e objectos das suas viagens, pelas paredes, estantes, de alto a baixo, nas mesas que são mostruário repletos de objectos trazidos de todos os sítios que passou nessas aventuras. Naturalmente, se estiver por lá, o sr. Genuíno tem todo o gosto em contar as suas histórias e responder perguntas. Na ementa, promete, "o melhor da ilha e dos Açores", do atum à traineira com batata doce às gamba, chicharrinhos, cataplanas de peixe (2, 67€), polvo, peixe do dia, às carnes (do bife de frango 13,5€ a lombo de novilho à Genuíno (25,50€). A Perdição do Genuíno é bolo de chocolate, gelado de maracujá e biscoito; mas pode ir também pelo Pudim Queijo do Morro.

Areinha Velha, 9

9900-038 Horta

Tel.: 919 282 423 - Site

Canto da Doca

Aqui cozinhamos todos, avisa-se já. Neste restaurante que parece um barco, o destaque é que é tudo na pedra: cabe-lhe a si preparar a carne, peixe ou marisco (a lula não me correu bem, confesso, culpa de amador). Do atum ao espadarte à mista de carnes (vaca, porco, frango) é escolher.

Rua Nova, Horta

Tel.: 292292444 - Facebook

Aldina

Na freguesia dos Cedros, na costa norte, a dona Aldina maneja o familiar restaurante, em ambiente moderno e arejado - e, que pode dar jeito, supermercado anexo. Um ambiente informal e simpático, ementa com pratos simples ou mais elaborados e tradicionais, com muitos fãs, locais e não só. Até descobertas (não provamos, mas recomendaram-nos o Frango à Chinesa para a próxima). Do atum grelhado à abrótea, do cabrito ao rocaz ou espadarte grelhado. Pratos principais 12 a 17 euros média.

341, EN1-1A, Cascalho, Cedros

Tel.: 292 946 155 - Facebook

Rumar

Restaurante e snack-bar familiar que também tem ementa apurada de tradições: vão uns torresmos de vinha d'alhos, a linguiça com inhame ou a morcela com batata doce? Há quem venha de propósito (há uma famosa mista regional que é uma bomba: une isto tudo e leva ovos estrelados a cavalo por 12 euros). Filetes, espadarte, espetada de marisco e cozido também (3ª) estavam na ementa. O pudim de maracujá ou coco ajudam à energia para mais voltas pela Praia do Norte e arredores. Também é local de culto para a deliciosa massa sovada.

Estrada Regional, nº 73

9900-473 Praia do Norte

Tel: 292 945 170 - Site

Peter Café Sport

O centenário café é uma instituição e sala de visitas da Horta. A sala principal está decorada de alto a baixo com memórias marinheiras e viajantes, tem outra sala anexa, por cima o museu de Scrimshaw (artes em dentes de baleia), todo o quarteirão é Peter (loja, agência de passeios). Sopa de peixe à posta de atum grelhado, polvo no forno, caldeirada ou parrelhada de peixe, além do peixe do dia e devidos bifes fazem a ementa. Mas é casa para dia e noite, com o bar sempre animado, muito internacional e navegante. Naturalmente, o gin tónico é outra instituição e há também o famoso Gin do Mar (maracujá) da casa. Pratos com preços médios de 12 a 18 euros.

Rua José Azevedo "Peter, 9

Tel.: 292 292 327

9900-027 Horta - Site

E ainda

Queijaria O Morro

Há mais de uma década, os irmãos Caldeira apostaram nos queijos frescos e depois num queijo curado de pasta mole que anda nas bocas do mundo. Também tem o leite do dia ou pasteurizado, com clientes fiéis. Com características artesanais, o queijo de pasta mole OMorro (apimentado, velho e com alho e salsa) já se exporta e recebe distinções. Aveludado, rico em sabor, é o seu terroir e o cuidado com que é produzido - leite das vacas da ilha, paisagens verdejantes cercadas de mar. Para provar e comprar na pequena loja da fábrica.

Estrada Regional - Capelo

Terças nº 320 9900-323 Castelo Branco

Tel.: 292 945 550 - Facebook

Gelados do Atlântico

A bióloga marinha Joana Carvalho decidiu trocar o mar pela terra, dedicou-se aos hortofrutícolas e depois teve a ideia de dedicar-se à "boa gelataria artesanal". Bem dito, bem feito. Não passe pela Horta sem provar um Gelado do Atlântico, gelados artesanais, na maioria com ingredientes locais, sabores apurados, por vezes surpresas (visuais e gustativas). Tamarindo ou feijoa, ananás dos Açores ou bolacha mulata, queijo de são Jorge e figo, ruibarbo, além dos clássicos que não falham (choco, coco, manga, maracujá, morango, framboesa, etc), tudo depende da época, do dia, é o real gelado gourmet. Para um intervalo-delícia, junte um passeio pela marina ao saborear de um gelado atlântico. Também há waffles, fruta dos Açores, frutos secos, granolas, tisanas.

Praça Infante Dom Henrique 2

Horta

Tel.: 925 460 688 - Facebook

Adega do Vulcão

Produzem no Pico e cuidam das suas vinhas, renascidas no Faial de olhos no vulcão dos Capelinhos. Pé do Monte e Ameixâmbar são as suas referências. O Ameixâmbar (2018, 2019, 2020, 2021; IG Açores) é o branco que surpreende o palato num frescor explosivo, ou não fosse uma união rara entre uvas do Pico e as uvas que crescem no terroir de cinzas do Faial, um vinhedo que é prova de vida. Arinto-dos Açores (90%) e Terrantez (10%) unem-se para conseguir uma "mineralidade" singular, o mantra aqui, entre a força do mar, dos ventos atlânticos, de um solo vulcânico que já esteve coberto de cinzas - "invisível", como nos diria Cinzia Caiazzo, italiana que, com o marido, Gianni, decidiram dedicar-se a criarem vinhos "únicos" entre as duas ilhas. O próximo pode ser ainda mais único, já que preparam um vinho só com uvas do Faial. O Ameixambar 2021 tem preço de referência de 29 euros.

Adega do Vulcão tem sala de provas e degustação na ilha do Pico (o histórico Solar Terra Brum, Whytton da Terra n. 45, Madalena do Pico - visita e prova de 3 vinhos, 30 euros/pessoa, mínimo 2 pessoas). Para mais informações Tel.: 913 009 748, enoturismo@adegadovulcao.com, site