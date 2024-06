António Costa será o próximo presidente do Conselho Europeu

Negociadores das famílias políticas europeias já fecharam acordo para a distribuição dos cargos de topo da União Europeia. A nomeação do ex primeiro-ministro está garantida.

O ex primeiro-ministro, António Costa, já tem garantida a nomeação para o cargo de presidente do Conselho Europeu, na cimeira dos líderes europeus desta quinta e sexta-feira, em Bruxelas, avançou a imprensa alemã e confirmou o PÚBLICO junto de fontes europeias.

Segundo adiantaram o diário Frankfurter Allgemeine Zeitung, e a agência de notícias DPA, os negociadores das três maiores famílias políticas europeias já fecharam acordo para a distribuição dos cargos de topo das instituições da União Europeia na próxima legislatura, sem mexer na repartição dos lugares entre o Partido Popular Europeu, os socialistas europeus e o grupo dos liberais, nem mudar o trio de nomes que esteve em cima da mesa na discussão dos líderes num jantar informal em Bruxelas, há uma semana.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que foi a cabeça de lista do PPE (centro-direita) será nomeada para um segundo mandato à frente do executivo comunitário. O socialista António Costa dirigirá o Conselho Europeu. A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, líder do Partido Reformista (liberal) será a próxima alta representante para a Política Externa e de Segurança da União Europeia.

O acordo foi selado entre os chefes de Estado e governo que encabeçaram as negociações partidárias: os primeiros-ministros da Polónia, Donald Tusk, e da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, pelo PPE; o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz e o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez; pelos socialistas; e o Presidente de França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, pelos liberais.

Segundo o PÚBLICO apurou, os seis fecharam os termos do acordo final numa reunião que decorreu por videoconferência na segunda-feira à noite: tendo em conta a instabilidade política em França, e a ameaça permanente da guerra de agressão lançada pela Rússia contra a Ucrânia, os líderes querem fazer passar uma mensagem de unidade e determinação da EU, e evitar abrir um novo foco de crise interna.

As conversações entre as famílias políticas que formam a coligação pró-europeísta largamente maioritária no Parlamento Europeu tinham arrancado formalmente à margem do jantar informal de líderes promovido pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na passada segunda-feira, em Bruxelas.

Depois de cerca de três horas de negociações, não foi possível, nessa altura, apresentar um acordo para a composição da nova equipa de líderes da UE à votação dos restantes membros do Conselho Europeu. A eleição exige uma maioria qualificada de pelo menos 15 dos 27 Estados-membros, representando pelo menos 65% da população da UE.

Com um pré-acordo desenhado antes mesmo dos europeus votarem para o Parlamento Europeu, os líderes do PPE tentaram subir a parada à entrada para a reunião informal do Conselho Europeu. Com o argumento de que os resultados eleitorais confirmaram a sua primazia sobre as restantes forças políticas, os democratas-cristãos avançaram uma proposta de repartição do mandato do Conselho Europeu a meio da legislatura, à semelhança do que acontece no Parlamento Europeu.

A ideia foi rejeitada pelos socialistas, que como o segundo maior grupo no Parlamento Europeu, reclamavam a presidência do Conselho Europeu, que esteve nas mãos de dois políticos do centro-direita (o belga Herman Von Rompuy e o polaco Donald Tusk), e um liberal (o actual presidente, Charles Michel).

Segundo o artigo 15.º do Tratado da União Europeia, “o Conselho Europeu elege o seu presidente por maioria qualificada, por um mandato de dois anos e meio, renovável uma vez”. O acordo agora fechado e que garante a nomeação de António Costa para o cargo terá uma referência à prática seguida até agora de recondução do presidente do Conselho Europeu a meio da legislatura, o que significa que o PPE deixou cair a sua intenção de apresentar um candidato em 2026.

De fora deste “pacote” está a presidência do Parlamento Europeu, uma vez que essa eleição compete exclusivamente aos eurodeputados. A actual presidente, Roberta Metsola, do grupo do PPE, já confirmou que vai recandidatar-se ao cargo quando arrancar a próxima sessão legislativa, a 16 de Julho, em Estrasburgo.

A expectativa é que a reeleição da presidente da Comissão europeia, Ursula von der Leyen, também possa acontecer durante a sessão constitutiva do novo Parlamento Europeu, mas a data ainda não está confirmada. Recorde-se que a alemã precisará de recolher o apoio de uma maioria absoluta de 50% mais um dos eurodeputados, ou seja, 361 votos no hemiciclo.