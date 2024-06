FEST comemora os 20 anos com cinema e convidados para desmistificar o cinema

Com Sons, do dinamarquês Gustav Möller, dá-se na noite da próxima segunda-feira início à edição do 20.º aniversário do FEST — New Directors New Films. O festival localizado em Espinho decorrerá ao longo de uma semana, até dia 1 de Julho, dividido entre as salas do Casino e do Centro Multimeios, mas (mais uma vez) o seu verdadeiro “centro” será o programa de masterclasses e workshops dedicado aos estudantes e profissionais de cinema, Training Ground, que terá início na terça-feira e convida este ano a actriz e cineasta libanesa Nadine Labaki (Capharnaum), o coordenador de intimidade britânico David Thackeray, ou o argumentista e realizador americano Kenneth Lonergan, a quem se devem Manchester by the Sea ou Podes Contar Comigo.

