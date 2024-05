Com sentimento? Gravar cenas de sexo na ficção pode passar por uma coreografia

Frente a frente, dois actores olham-se nos olhos. À vez, cada um toca com a sua mão em diferentes partes do seu próprio corpo. “Aqui podes tocar, aqui também, aqui não podes, aqui já podes”. É esta a memória que Ângelo Rodrigues tem dos primeiros ensaios de coordenação de intimidade que teve na vida. Até participar em Olhar Indiscreto, uma produção da Netflix brasileira, as cenas de sexo nunca tinham sido ensaiadas. “Uma coisa muito importante no nosso trabalho é não sentirmos de alguma forma que o nosso espaço é invadido”, diz, e nem sempre isso acontece quando se gravam cenas deste teor em filmes, séries ou telenovelas. Mas em Portugal, para já, esta é uma questão que não está em cima da mesa.

