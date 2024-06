A corrupção não é questão de carácter, mas de oportunidade

As agendas são como as melancias: é preciso abri-las. O que não falta neste país são pacotes legislativos, pactos anticorrupção, agendas mobilizadoras ou directivas em transposição. Mal se apagam os holofotes, logo as proclamações grandiosas descarrilam em ínfimas acções. A nova Agenda Anticorrupção é boa? Só depois de abrir. Façam-me apenas um favor: arquivem o ponto 32, porque se “apostar na educação como forma de prevenção da corrupção” é uma ideia muito linda, ela lavra num equívoco elementar: o problema da corrupção não está no carácter dos corruptos, mas nas imensas oportunidades que são oferecidas aos corruptores.

