Eleições para as concelhias e distritais no PS abrem ciclo autárquico

Tiago Barbosa Ribeiro e Nuno Araújo, dois socialistas próximos do secretário-geral, candidatam-se às eleições internas do PS no Porto.

O calendário eleitoral do PS arranca no início de Julho com as eleições para as concelhias e no Porto já há candidatos. Tiago Barbosa Ribeiro, vice-presidente do grupo parlamentar socialista, vai recandidatar-se à comissão política concelhia portuense e a apresentação da candidatura está marcada para a noite desta sexta-feira. “Pelo Porto, ganhar 2025!” é o lema da candidatura do deputado.

No mês seguinte — as eleições para as distritais estão agendadas para os dias 23 e 14 de Agosto —, Nuno Araújo vai disputar a liderança da maior federação do PS, substituindo Eduardo Victor Rodrigues. O também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia – que sucedeu na liderança da distrital a Manuel Pizarro que em 2022 decidiu, a poucos dias das eleições, não se recandidatar a um quarto e último mandato, por entender que seria difícil acumular as funções de ministro da Saúde com as de líder da maior federação do partido – está de saída, quer da distrital, quer da presidência da autarquia gaiense.

Nuno Araújo, que foi chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos quando era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, confirmou ao PÚBLICO a sua candidatura à comissão política distrital portuense, mas ainda não escolheu uma data para a apresentar aos militantes do distrito.

Os dois candidatos às eleições internas do PS são próximos do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e fazem parte dos órgãos nacionais. Tiago Barbosa Ribeiro é membro da comissão política nacional, e Nuno Araújo integra o secretariado nacional, que é o órgão executivo da comissão política nacional.

Tudo indica que os dois candidatos não tenham adversários na corrida interna, mas o PÚBLICO sabe que houve movimentações por parte de um grupo de socialistas com vista à apresentação de uma candidatura alternativa à de Nuno Araújo, que é vice-presidente da estrutura distrital, mas a iniciativa acabou por não vingar.

Candidato a um terceiro mandato, Tiago Barbosa Ribeiro, que foi cabeça de lista pelo PS ao Porto nas eleições municipais de 2021, deixa claro que concorre para preparar o próximo ciclo autárquico. Num post que publicou na sua página na rede social Facebook, o deputado afirma: “Esta candidatura tem como foco preparar o PS-Porto para uma vitória nas eleições autárquicas de 2025, garantindo a unidade do PS no Porto, o acolhimento dos melhores protagonistas, a mobilização de todos os militantes e das suas estruturas, a abertura à sociedade e o trabalho de base, assegurando também a boa articulação com todos os órgãos de decisão do PS a nível distrital e nacional." E concluiu: “O PS-Porto quer vencer as autárquicas em 2025 e esta candidatura vai garantir as condições para nos prepararmos para esse desafio na cidade."

Quando, há dois anos, se candidatou à concelhia, Barbosa Ribeiro afirmava que entre os objectivos futuros estavam a preparação do desafio autárquico para 2025. A saída de cena do independente Rui Moreira, que está a cumprir o terceiro e último mandato, abre um novo ciclo no Porto.

De acordo com os estatutos do partido, cabe às comissões políticas concelhias indicar os candidatos autárquicos, que são depois aprovados pelas estruturas distritais. No PS, dificilmente haverá decisões sobre candidaturas autárquicas antes da aprovação do Orçamento do Estado para 2025.