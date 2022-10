Pizarro deixa cair candidatura à distrital do PS-Porto

Manuel Pizarro decidiu não se recandidatar a um quarto e último mandato à frente da distrital do PS-Porto, por entender que é difícil acumular as funções de ministro da Saúde com as de líder da maior federação do país, soube o PÚBLICO. A saída de Manuel Pizarro deixa o caminho livre para uma candidatura de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia e vice-presidente daquela estrutura partidária.

Até há uma semana, a candidatura de Pizarro era dada como garantida pelo partido. Porém, a difícil semana que teve – foi acusado de ter violado a lei ao manter a quota e o cargo de sócio-gerente numa empresa de consultoria na área que tutela já depois de assumir funções no Governo – tê-lo-á alertado para as dificuldades em conciliar as duas funções. E é neste contexto que deixa cair a candidatura.

Para este sábado, o ainda líder federativo convocou o secretariado da federação para um jantar fora do Porto em que terá explicado as razões para não protagonizar uma nova candidatura.

A decisão de não se recandidatar às eleições internas de 5 Novembro apanhou o aparelho do PS de surpresa, que encara a candidatura de Eduardo Vítor Rodrigues como uma “solução natural.” “Eduardo Vítor Rodrigues sempre foi número dois de Manuel Pizarro e a três anos das eleições autárquicas esta é uma candidatura natural”, disse ao PÚBLICO fonte socialista, frisando que se o “processo não fosse feito em cima do joelho como está a ser haveria outras alternativas.”

Outro nome que chegou a ser falado foi o de João Paulo Correia, mas o actual secretário de Estado da Juventude e do Desporto não está disponível para avançar. Ao que foi possível apurar, esse cenário só se colocaria se Eduardo Vítor Rodrigues não estivesse disponível para avançar. Para além desta condição, a candidatura teria sempre de ser articulada com o autarca de Gaia.

O presidente da APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo), Nuno Araújo, conotado com a ala de Pedro Nuno Santos, ainda ponderou uma candidatura, mas acabou por recuar perante a disponibilidade de Eduardo Vítor Rodrigues.