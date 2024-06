Cerca de 40 antigos membros da comissão executiva e do conselho nacional da CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses contestam o “domínio e controlo” do PCP na central sindical e consideram “urgente” que a CGTP recupere a sua autonomia, incentive uma maior participação das tendências minoritárias e promova um debate “amplo e participado” sobre os novos desafios do mundo do trabalho.

